Papa a Napoli l' intervista a Don Francesco Asti | Infonderà speranzanel cuore della gente | un dono averlo tra noi

Il Papa è arrivato a Napoli, suscitando grande attesa tra i cittadini. Durante la visita, è stata intervistata una figura religiosa locale, che ha commentato il significato di questo evento. La presenza del Papa coincide con un momento di attenzione per la città, che si confronta con questioni legate all’educazione, al disagio giovanile e alle periferie. La visita ha attirato numerosi spettatori e rappresentanti delle istituzioni locali.

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Preside, la visita di Papa Leone cade in una fase in cui la città cerca nuove risposte sul piano educativo, sociale e culturale, soprattutto rispetto al disagio giovanile e alle periferie: quale segnale può rappresentare la presenza del Papa per Napoli e per il Mezzogiorno? «Papa Leone attualmente è l’unica voce che con forza e coraggio si oppone alla mentalità predatoria di alcune nazioni che vorrebbero gestire l’economia mondiale attraverso l’accaparramento delle ricchezze del sottosuolo. Il Papa a più riprese ha sottolineato che la situazione mondiale danneggia le future generazioni che si ritrovano a fare i conti solo con le macerie prodotte dai potenti.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Papa a Napoli, l'intervista a Don Francesco Asti: «Infonderà speranzanel cuore della gente: un dono averlo tra noi» Notizie correlate “Funamboli”: un incontro tra fede, dolore e speranza nel cuore di NapoliVenerdì 15 maggio, alle ore 20:30, il suggestivo scenario del Cimitero di Fuorigrotta ospiterà un evento dal forte impatto umano e spirituale:... 25 aprile, l'elenco dei preti uccisi dai partigiani: da don Francesco Pellizzari e Don Francesco Venturelli a don Gildo VianMolti i sacerdoti vittime dei partigiani prima e dopo la fine della Seconda guerra mondiale: da don Edmondo de Amicis a don Sebastiano Caviglia Nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: NAPOLI CELEBRA LA MADONNA DI DON PLACIDO; A Napoli il Bicentenario dell’Incoronazione dell’Immacolata di Don Placido; Il cristiano è un professionista della ricerca. Papa a Napoli, Wojtyla al San Paolo e Francesco nel carcere di Poggioreale: le ultime visite dei PonteficiPapa Leone XIV arriva a Napoli per la prima volta dalla sua elezione, avvenuta esattamente un anno fa. Prevost, eletto nel giorno della supplica alla Madonna di Pompei, dalla loggia centrale ... ilmattino.it Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026, dove seguire la diretta in tv e streamingTutto pronto a Napoli per l’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per le 15.15 di oggi, venerdì 8 aprile. Le strade, i percorsi, gli appuntamenti del Santo Padre. fanpage.it Domenica 3 maggio, festa dei Santi Giacomo e Filippo. Concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Francesco Ravinale, vescovo emerito di Asti. Alla presenza del sindaco Marco Pedussia e dell'Amministrazione comunale, di don Franco Pedussia, don - facebook.com facebook