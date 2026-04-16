Il Papa ha incontrato questa mattina a Bamenda delle persone che hanno subito gravi danni nelle regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun. L'appuntamento si è svolto nella cattedrale di San Giuseppe, dove testimoni di una crisi lunga e complessa hanno condiviso le proprie esperienze. L'incontro ha visto la partecipazione di chi ha perso tutto a causa di eventi che hanno lasciato ferite profonde e speranze ancora vive.

A Bamenda, nella cattedrale di San Giuseppe, il Papa ha incontrato questa mattina, 16 aprile, i testimoni di una crisi che ha devastato le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun. Tra i volti della sofferenza e della resilienza, emerge il racconto di chi ha perso tutto a causa del conflitto scoppiato nel 2017, in un momento in cui la presenza del Pontefice offre un conforto atteso da anni. Il peso del dolore e la fuga verso la precarietà. Denis Salo porta con sé il segno indelebile di una vita stravolta. Originario di Mbiame, nella diocesi di Kumbo, l’uomo lavorava come venditore all’ingrosso di bevande fino all’esplosione delle ostilità nel 2017.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camerun, il Papa ascolta chi ha perso tutto: ferite e speranza

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