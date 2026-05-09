Paolo Del Debbio ha commentato l’incontro avuto con il dirigente di un’importante azienda televisiva, definendolo molto positivo e stimolante. Ha aggiunto di essere uscito con maggiore motivazione per continuare il suo lavoro in una rete nazionale. Queste dichiarazioni sono arrivate dopo le voci su possibili cambiamenti nel suo percorso professionale, che lui stesso ha chiarito attraverso un messaggio pubblico.

Paolo Del Debbio, conduttore del talk show politico “ Dritto e Rovescio ” in prima serata su Rete 4, ha fatto chiarezza in merito alle indiscrezioni che si sono rincorse nei giorni scorsi riguardo al suo futuro televisivo. “Ho avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l’editore Pier Silvio Berlusconi, – ha affermato il giornalista – dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset. Lo ringrazio sinceramente per questo confronto così stimolante”. E ancora: “Per questo voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c’è nulla di vero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Del Debbio: “Incontro molto positivo ed entusiasmante con Pier Silvio Berlusconi. Sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset”

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