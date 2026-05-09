Paolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset | Non ho intenzione di andarmene ricostruzioni fantasiose

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Del Debbio ha chiarito di non avere intenzioni di lasciare Mediaset, smentendo le voci circolate nelle ultime settimane. Dopo un incontro con il dirigente dell’azienda, il giornalista ha precisato di essere ancora impegnato con il gruppo e di non aver mai pensato di abbandonare il suo ruolo. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso una comunicazione ufficiale.

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Paolo Del Debbio ha smentito le dichiarazioni in merito a un suo presunto addio a Mediaset. Il giornalista, dopo un incontro con Pier Silvio Berlusconi, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di andare via.🔗 Leggi su Fanpage.it

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