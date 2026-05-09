Paolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset | Non ho intenzione di andarmene ricostruzioni fantasiose
Paolo Del Debbio ha chiarito di non avere intenzioni di lasciare Mediaset, smentendo le voci circolate nelle ultime settimane. Dopo un incontro con il dirigente dell’azienda, il giornalista ha precisato di essere ancora impegnato con il gruppo e di non aver mai pensato di abbandonare il suo ruolo. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso una comunicazione ufficiale.
Paolo Del Debbio ha smentito le dichiarazioni in merito a un suo presunto addio a Mediaset. Il giornalista, dopo un incontro con Pier Silvio Berlusconi, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di andare via.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Paolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset: “Non c’è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via, ho ancora più voglia di continuare”Paolo Del Debbio smentisce categoricamente le voci che lo vorrebbero lontano da Mediaset.
Leggi anche: "Solite ricostruzioni fantasiose". Del Debbio spegne i rumors sul possibile addio a Mediaset
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Garlasco, Paolo Del Debbio e i dubbi su quell'intervista ad Andrea Sempio: Se sei convinto rispondi subito; 4 di sera: Mercoledì 29 aprile Video; 4 di sera: Andrea Sempio a Dritto e Rovescio Video; 4 di sera: Mercoledì 6 maggio Video.
Paolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset: Non ho intenzione di andarmene, ricostruzioni fantasiosePaolo Del Debbio ha smentito le dichiarazioni in merito a un suo presunto addio a Mediaset. Il giornalista, dopo un incontro con Pier Silvio Berlusconi, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di ... fanpage.it
Paolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset: Non c’è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via, ho ancora più voglia di continuarePaolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset: Nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via, ho ancora più voglia di continuare ... superguidatv.it
"Che schifo, che troiaio, che cosa immonda, che fogna dell'umanità!" Paolo Del Debbio commenta la triste vicenda che vede coinvolta Nessy Guerra, italiana condannata in Egitto per adulterio nei confronti del marito musulmano #drittoerovescio x.com
Paolo Del Debbio: a un giorno da pecora dice qualcosa che nessuno si aspettava…Altro facebook