Paolo Del Debbio ha negato le indiscrezioni che lo vedevano in uscita da Mediaset, affermando di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale di questo tipo. Il conduttore di programmi di approfondimento ha dichiarato di essere ancora motivato a proseguire il suo lavoro all’interno dell’emittente senza intenzione di lasciare. Le sue parole mirano a chiarire la situazione e a ribadire il suo impegno professionale.

Paolo Del Debbio smentisce categoricamente le voci che lo vorrebbero lontano da Mediaset. Il conduttore di ‘ Dritto e Rovescio ‘ e ‘ 4 di sera ‘ ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si evince tutta la sua voglia di continuare con l’emittente. Vediamo insieme cosa ha detto. Paolo Del Debbio resta a Mediaset: “Nessuno mi vuole mandare via”. Nelle ultime settimane si erano rincorse voci su un addio di Paolo Del Debbio a Mediaset. La causa, secondo indiscrezioni uscite su varie testate, sarebbero state relative ai suoi malcontenti relativi al programma. Malconenti che lo avrebbero spinto addirittura a lasciare il suo mestiere. Niente di più falso come svelato dal conduttore che ha sottolineato come il suo rapporto con l’editore, Pier Silvio Berlusconi, sia ottimo.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Paolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset: “Non c’è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via, ho ancora più voglia di continuare”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Paolo Del Debbio: “Incontro molto positivo ed entusiasmante con Pier Silvio Berlusconi. Sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset”Paolo Del Debbio, conduttore del talk show politico “Dritto e Rovescio” in prima serata su Rete 4, ha fatto chiarezza in merito alle indiscrezioni...

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio alla mamma di Domenico: “Non ho più 40 anni e non ho paura di nessuno”La puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4 di ieri ha avuto come protagonista un momento di forte intensità emotiva, centrato sulla vicenda del...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: 4 di sera: Andrea Sempio a Dritto e Rovescio Video; Garlasco, Paolo Del Debbio e i dubbi su quell'intervista ad Andrea Sempio: Se sei convinto rispondi subito; 4 di sera: Mercoledì 29 aprile Video; 4 di sera: Mercoledì 6 maggio Video.

Paolo Del Debbio: Incontro molto positivo ed entusiasmante con Pier Silvio Berlusconi. Sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a MediasetHo avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l’editore Pier Silvio Berlusconi, – ha affermato il giornalista – dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il ... ilfattoquotidiano.it

Paolo Del Debbio resta a Mediaset: Nessuno mi vuole mandare viaPaolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset: Nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via, ho ancora più voglia di continuare ... superguidatv.it

"Che schifo, che troiaio, che cosa immonda, che fogna dell'umanità!" Paolo Del Debbio commenta la triste vicenda che vede coinvolta Nessy Guerra, italiana condannata in Egitto per adulterio nei confronti del marito musulmano #drittoerovescio x.com