Nella puntata di ieri di Dritto e Rovescio su Rete 4, Paolo Del Debbio si è rivolto alla madre di Domenico, un bambino di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore che non è andato a buon fine. Durante il confronto, Del Debbio ha affermato di non avere più 40 anni e di non temere nessuno, suscitando un momento di forte emozione.

La puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4 di ieri ha avuto come protagonista un momento di forte intensità emotiva, centrato sulla vicenda del piccolo Domenico, morto a soli due anni dopo un trapianto di cuore che purtroppo non ha avuto esito positivo. A parlare è stata la mamma del bambino, Patrizia Mercolino, accompagnata dalla vicinanza di Paolo Del Debbio, che ha espresso il suo sostegno con parole cariche di umanità e concretezza. “Io ci sono, sono a disposizione, anche perché non ho più 40 anni, non sono un ragazzino. Uno alle prime armi in questa professione magari ha paura, non si espone, io non ho paura di nulla e di nessuno”, ha dichiarato Del Debbio, rivolgendosi direttamente alla signora Mercolino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio alla mamma di Domenico: “Non ho più 40 anni e non ho paura di nessuno”

