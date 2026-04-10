Oggi si è svolto un incontro durato circa quattro ore e mezza tra il segretario di Forza Italia e Pier Silvio e Marina Berlusconi nella sede di Mediaset a Cologno Monzese. La riunione si è conclusa con dichiarazioni positive da parte dei partecipanti, che hanno definito l'incontro come un momento di confronto costruttivo. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui temi trattati o sui risultati raggiunti.

Si è concluso dopo quattro ore e mezza l'incontro di oggi tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, Pier Silvio e Marina Berlusconi, nella sede di Mediaset a Cologno Monzese. L'incontro, si legge in una nota del partito azzurro, "si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità". Dopo "un'ampia panoramica sulla situazione politica economica ed internazionale e la rinnovata fiducia nel segretario", viene sottolineato nel comunicato, "l'attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi. All'incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi: "Incontro positivo con Tajani"

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