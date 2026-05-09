Paolini la sconfitta costa caro a fine torneo uscirà dalla Top 10 | Il mio livello ora è questo

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore di tennis si prepara a uscire dalla top 10 dopo una sconfitta che ha segnato il suo percorso nel torneo. Nel frattempo, un’altra atleta ha perso un’occasione importante, non riuscendo a concretizzare tre match point e cedendo contro un’avversaria di livello superiore. Con questa sconfitta, la posizione in classifica di entrambe cambia, portando a modifiche nelle loro classifiche ufficiali.

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Fuori dalla Top 10. L'uscita al terzo turno fa male, e terremota la classifica di Jasmine Paolini, la numero 1 italiana. Una ferita nell'orgoglio della toscana che proprio lo scorso anno viveva il fine settimana più importante della carriera vincendo il titolo in singolare e doppio.  Bruciano i tre match point non sfruttati nel secondo set che avrebbero permesso a Jasmine di approdare al terzo turno battendo Elise Mertens, ma soprattutto di prendere il ritmo andando finalmente avanti e migliorando un bilancio che dall'inizio della stagione è molto pesante: 11 vittorie e 10 sconfitte, troppo poco per lei abituata a giocarsi i titoli importanti e finalista Slam a Parigi e Wimbledon.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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