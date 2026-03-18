Jasmine Paolini si prepara a scendere in campo al Miami Open, dove debutta domani. La tennista ha parlato dell’attuale livello del tennis femminile, definendolo molto elevato, e ha condiviso le sue impressioni sulla sua preparazione. La giocatrice ha anche commentato il suo lavoro sulla lucidità in campo, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione durante le partite.

La tennista Jasmine Paolini, che esordirà domani al Miami Open, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Ci racconti le sensazioni per questo torneo di Miami? Quali sono le tue condizioni e il tuo momento di forma? “ Sicuramente sono diverse rispetto a Indian Wells. Qui ci sono campi più veloci, anche se in California con le nuove palle il gioco si è velocizzato. La differenza, in generale, si sente meno, ma c’è: c’è molta umidità anche se tutto sommato le condizioni meteo non mi dispiacciono. La difficoltà è rappresentata dal vento “. Torniamo indietro di un anno, alla tua semifinale qui a Miami. Avevi vinto delle belle partite, si può ripartire da lì? “ Erano diverse: alla fine cambia sempre tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Paolini: “Sto lavorando sulla lucidità in campo, in questo momento il tennis femminile è a un livello altissimo”

Articoli correlati

Sarri a DAZN: «È una gara di alto livello, la Juve in questo momento sta bene ed è in salute. Maldini? Ha potenziale altissimo»Carnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea.

James Cameron vuole ancora il remake di questo cult fantascientifico: "Ci sto lavorando ora"Fantastic Voyage è un classico della fantascienza che James Cameron sogna di riportare in vita da decenni, e ora sembra finalmente pronto a ripartire.

Contenuti e approfondimenti su Paolini Sto lavorando sulla lucidità in...

Argomenti discussi: WTA 1000 Indian Wells, 3°T: Tomljanovic c. Paolini, gli highlights.

Paolini sul tennis italiano: Non ci siamo solo io e SinnerIl suo inizio di 2026 non è stato certamente esaltante. Jasmine Paolini è ancora saldamente la numero uno del tennis femminile in Italia e lavora sodo per ... oasport.it

WTA Indian Wells, Paolini: Non è facile rimanere al top. Dopo le partite vado al supermercatoE' fantastico vedere così tanti ragazzini guardarci giocare, ha detto Jasmine Paolini. Sto facendo del mio meglio per mantenermi ad alti livelli. Devi essere costante ... ubitennis.com