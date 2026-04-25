Jasmine Paolini, attualmente tra le prime dieci del ranking WTA, ha subito una sconfitta ai sedicesimi di finale del torneo di Madrid contro l’americana Hailey Baptiste. La partita si è conclusa con la vittoria della statunitense, che ha messo a segno numerosi ace e ha imposto il suo ritmo sulla terra rossa della capitale spagnola, lasciando spazio a poche opportunità per la giocatrice italiana.

Jasmine Paolini è stata sconfitta dalla statunitense Hailey Baptiste ai sedicesimi di finale del WTA 1000 di Madrid, crollando sotto la potenza e la pioggia di ace sciorinati dall’avversaria sulla terra rossa della capitale spagnola. Prosegue il momento difficile per la fuoriclasse toscana, reduce dal ko al debutto di Stoccarda, dall’eliminazione ai sedicesimi di Miami e dallo stop agli ottavi di Indian Wells. I risultati raccolti nel corso del 2026 sono stati un po’ inferiori alle potenzialità della già finalista di Roland Garros e Wimbledon, ma l’azzurra può consolarsi guardando il ranking WTA: la 30enne è infatti certa di rimanere nella top-10 anche al termine del torneo che si sta disputando sul mattone tritato iberico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini difende la top-10 nel ranking ATP, ma ora arriva la cambiale pesante… Chi la può superare

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Jasmine Paolini viene sconfitta da Hailey Baptiste al terzo turno del Wta 1000 di Madrid. L'azzurra, numero 9 della classifica Wta, cede 7-5 6-3 alla statunitense, numero 32 del mondo, in un'ora e 49 minuti di gioco. via X: Tiempodetenis1 x.com