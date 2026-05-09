Internazionali d’Italia Paolini è subito fuori! Eliminata da Mertens in tre set
All’esordio agli Internazionali d’Italia 2026, Jasmine Paolini è stata eliminata dalla tennista Mertens in tre set. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha portato la campionessa in carica fuori dal torneo fin dalle prime fasi. La vittoria di Mertens ha segnato il primo passo nel cammino del torneo per la sua avversaria, che ha conquistato il passaggio del turno senza ulteriori difficoltà.
Sorpresa dolorosa agli Internazionali d’Italia 2026: Jasmine Paolini viene eliminata da Mertens in tre set ed è subito fuori Il sogno di bissare il trionfo si infrange al terzo atto. Jasmine Paolini lascia gli Internazionali d’Italia 2026, sconfitta in tre set da Elise Mertens (numero 21 al mondo Wta) con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2. La campionessa uscente, arrivata al Wta 1000 di Roma con la carica della difesa del titolo, si arrende a un’avversaria valida, ma sulla carta inferiore a lei tecnicamente. Il primo parziale è tutto azzurro: Paolini detta i tempi, gestisce il break decisivo e chiude 6-4 in pieno controllo. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma nel secondo, la belga alza drasticamente l’asticella, mettendo alle strette Paolini.🔗 Leggi su Sportface.it
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