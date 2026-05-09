Internazionali d’Italia Paolini è subito fuori! Eliminata da Mertens in tre set

All’esordio agli Internazionali d’Italia 2026, Jasmine Paolini è stata eliminata dalla tennista Mertens in tre set. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha portato la campionessa in carica fuori dal torneo fin dalle prime fasi. La vittoria di Mertens ha segnato il primo passo nel cammino del torneo per la sua avversaria, che ha conquistato il passaggio del turno senza ulteriori difficoltà.

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