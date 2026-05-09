Paolini eliminata agli Internazionali d' Italia | Mertens rimonta dopo 3 match point A sorp

Durante gli Internazionali d'Italia, si sono verificati due eliminazioni importanti nel torneo femminile. La detentrice del titolo, Jasmine Paolini, è stata eliminata al terzo turno dalla belga Elise Mertens, in una partita durata circa due ore e 41 minuti. La giocatrice italiana ha perso il secondo set al tie-break dopo aver vinto il primo, mentre nel terzo ha ceduto con un punteggio di 6-3.

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AGI - Gli Internazionali d'Italia perdono due pezzi da novanta del tennis femminile: la detentrice del titolo Jasmine Paolini e la numero uno al mondo Aryna Sabalenka L'azzurra è stata eliminata al terzo turno dalla belga Elise Mertens per 4-6, 7-6(5), 6-3 dopo due ore e 41 minuti di gioco. La 30enne toscana ha sbagliato tre match point sul 6-5 nel secondo set prima di arrendersi al tie-break. Terzo turno nefasto anche per Sabalenka: eliminata ai quarti di finale un anno fa, la bielorussa è stata sorpresa in rimonta dalla testa di serie numero 26 Sorana Cirstea. Alle prese con qualche problema alla parte bassa della schiena, Sabalenka, costretta a chiamare un medical timeout nel terzo set, si è dovuta arrendere alla 36enne rumena con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 in due ore e 13 minuti di gioco.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Paolini eliminata agli Internazionali d'Italia: Mertens rimonta dopo 3 match point. A sorp... ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Paolini eliminata agli Internazionali d'Italia: Mertens rimonta dopo 3 match pointAGI - La regina del Foro Italico ha abdicato: Jasmine Paolini e' stata eliminata al terzo turno degli Internazionali d'Italia dalla belga Elise... Jasmine Paolini è fuori dagli Internazionali d’Italia. Mertens rimonta, annulla tre match point e va agli ottaviJasmine Paolini finisce al terzo turno il proprio cammino agli Internazionali d’Italia 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; Internazionali LIVE: Bellucci al 3° turno; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti sul tennis in tempo reale; Internazionali, Errani si arrabbia con Paolini: la frase che (non) scuote Jasmine. Internazionali: Paolini eliminata, Mertens batte la campionessa uscenteCoco Gauff continua la sua avventura agli Internazionali d'Italia. La tennista statunitense, infatti, ha battuto in tre set l'argentina Solana Sierra con il punteggio di 5-7, 6-0, 6-4 in 2 ore e 10 ... ansa.it Paolini eliminata agli Internazionali d'Italia: Mertens rimonta dopo 3 match pointAGI - Gli Internazionali d'Italia perdono due pezzi da novanta del tennis femminile: la detentrice del titolo Jasmine Paolini e la numero uno al mondo Aryna Sabalenka L'azzurra è stata eliminata al te ... msn.com Internazionali d’Italia: Paolini eliminata da Mertens. Ora è fuori dalla top 10 x.com Darderi, dopo un Cerundolo eccone un altro: batte Juan Manuel, ora gli tocca Francisco. Paolini eliminata reddit