Paolini crolla dopo tre match point contro Mertens | gli highlights della sconfitta

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini ha concluso la sua partita agli Internazionali d’Italia con una sconfitta contro Elise Mertens, dopo aver avuto tre match point a suo favore e aver poi ceduto nel corso del match. La giocatrice italiana ha perso l’ultimo set e si è fermata nel torneo, mentre Mertens ha conquistato la vittoria. La sfida è terminata con il risultato finale che ha premiato l’avversaria.

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Jasmine Paolini saluta gli Internazionali d’Italia dopo una sconfitta pesantissima contro Elise Mertens. L’azzurra, campionessa in carica a Roma, spreca tre match point nel secondo set e finisce per crollare alla distanza, uscendo dal torneo e dalla Top 10 dopo due anni. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

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