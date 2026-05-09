Paolini crolla dopo tre match point contro Mertens | gli highlights della sconfitta

Jasmine Paolini ha concluso la sua partita agli Internazionali d’Italia con una sconfitta contro Elise Mertens, dopo aver avuto tre match point a suo favore e aver poi ceduto nel corso del match. La giocatrice italiana ha perso l’ultimo set e si è fermata nel torneo, mentre Mertens ha conquistato la vittoria. La sfida è terminata con il risultato finale che ha premiato l’avversaria.

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