Pamela Genini Francesco Dolci al cimitero il giorno della scoperta della profanazione | il filmato chiave

La procura di Bergamo ha reso note le ragioni per cui le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state considerate fondamentali nel caso della profanazione di un cimitero. Il filmato, registrato nel giorno della scoperta dell’episodio, mostra dettagli che gli inquirenti ritengono determinanti per ricostruire quanto accaduto. Pamela Genini e Francesco Dolci erano presenti sul luogo durante le riprese.

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