Pamela Genini Francesco Dolci al cimitero il giorno della scoperta della profanazione | il filmato chiave
La procura di Bergamo ha reso note le ragioni per cui le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state considerate fondamentali nel caso della profanazione di un cimitero. Il filmato, registrato nel giorno della scoperta dell’episodio, mostra dettagli che gli inquirenti ritengono determinanti per ricostruire quanto accaduto. Pamela Genini e Francesco Dolci erano presenti sul luogo durante le riprese.
Il video di Francesco Dolci al cimitero di Strozza La profanazione del cadavere di Pamela Genini L'omicidio di Pamela Genini Il video di Francesco Dolci al cimitero di Strozza Le immagini che hanno convinto la procura di Bergamo a indagare Francesco Dolci per il vilipendio del cadavere di Pamela Genini risalgono al 23 marzo 2026, tra le 17.43 e le 17.48. L’uomo, nel filmato, si avvicina ed esamina da vicino la lapide della ragazza, che è stata recentemente riaperta per la realizzazione della sepoltura definitiva. Pamela Genini Dolci in seguito scatta una foto con il proprio cellulare, per poi andarsene. Sono le circostanze di queste azioni, però, che renderebbero sospetto il comportamento di Dolci secondo la procura.🔗 Leggi su Virgilio.it
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