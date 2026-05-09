Dolci sarebbe stato al loculo di Genini il giorno della scoperta della profanazione e poi sparì | c'è un video
Il 23 marzo è stato registrato un video che mostra una persona, identificata come Francesco Dolci, davanti al loculo di Pamela Genini, la donna uccisa con 76 coltellate dall'ex compagno a Milano. Dolci sarebbe stato presente sul luogo in quel momento, ma successivamente sarebbe scomparso. La registrazione è stata resa nota e riguarda il giorno in cui è stata scoperta la profanazione della tomba.
C'è un video datato 23 marzo, giorno della scoperta della profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate dall'ex Gianluca Soncin a Milano, che riprenderebbero Francesco Dolci davanti al loculo. Teoricamente quel giorno solo la famiglia, i carabinieri e il sindaco sapevano della profanazione. Nessun altro. Dolci è stato ripreso mentre osservava e studiava la tomba. Poi, da quel momento, non è più tornato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Panoramica sull’argomento
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