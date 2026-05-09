Palmense trionfo in Molise | la Juniores vola ai quarti nazionali

La squadra palmense ha ottenuto una vittoria convincente in Molise, qualificandosi per i quarti di finale nazionali della categoria Juniores. La partita contro il Venafro si è conclusa con un risultato favorevole per i giovani calciatori, che hanno dimostrato determinazione e capacità sul campo. Nei prossimi incontri, affronteranno l’avversario storico che ha raggiunto i quarti con loro, in una sfida che si preannuncia molto attesa.

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? Punti chiave Come ha fatto la Palmense a dominare il campo del Venafro?. Chi è l'avversario storico che attende i ragazzi nei quarti?. Perché la sfida contro la Vigor Perconti rappresenta uno spartiacque?. Quale segreto tattico ha permesso a Di Ruscio di vincere il triangolare?.? In Breve Vittoria per 1-3 contro il Venafro il 9 maggio 2026.. Mister Michele Di Ruscio guida il gruppo verso il titolo nazionale.. Precedente successo contro il Celano avvenuto due settimane fa.. Prossima sfida nei quarti contro la storica Vigor Perconti.. La Juniores della Palmense ha conquistato il Molise con un netto 1-3 nel pomeriggio di questo sabato 09 maggio 2026, battendo il Venafro in trasferta e consolidando così il proprio sogno scudetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palmense, trionfo in Molise: la Juniores vola ai quarti nazionali ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate L’IT Archimede di Catania vola ai mondiali: doppio trionfo ai nazionali della RoboCup Jr AcademyL'eccellenza tecnologica e formativa dell'IT Archimede di Catania si è imposta con prepotenza sullo scenario nazionale. Spoleto, trionfo sportivo: l’IC 2 vola alle Nazionali? Cosa sapere L'IC Spoleto 2 ottiene passaggi alle Nazionali di badminton e basket ai Nuovi Giochi.