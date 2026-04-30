A Spoleto, le squadre dell'Istituto Comprensivo 2 si sono qualificate per le fasi finali dei Nuovi Giochi, che si terranno a Roma dal 26 al 29 maggio. La scuola ha ottenuto il passaggio alle Nazionali di badminton e basket, grazie ai risultati conseguiti nelle competizioni regionali. Le squadre partecipanti rappresenteranno la città nelle finali nazionali in programma tra poche settimane.

? Cosa sapere L'IC Spoleto 2 ottiene passaggi alle Nazionali di badminton e basket ai Nuovi Giochi.. Le squadre di Spoleto disputeranno le fasi finali a Roma tra il 26 e 29 maggio.. I ragazzi dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2, con le scuole medie Pianciani e Manzoni in prima linea, hanno tracciato un bilancio sportivo straordinario ai Nuovi Giochi della Gioventù, conquistando due passaggi per la fase Nazionale e un argento regionale nell’atletica. La piazza di Spoleto si anima per il successo di un gruppo di giovani atleti che, tra i vicoli della città e le piste di gara, hanno saputo trasformare l’impegno scolastico in medaglie preziose. Il percorso iniziato nelle aule di Via Arpago Ricci 8 ha trovato la sua consacrazione sul campo, portando i nomi dei ragazzi delle medie Pianciani e Manzoni ai vertici delle classifiche regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto, trionfo sportivo: l’IC 2 vola alle Nazionali

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