L’IT Archimede di Catania vola ai mondiali | doppio trionfo ai nazionali della RoboCup Jr Academy

L'IT Archimede di Catania ha ottenuto due vittorie ai campionati nazionali della RoboCup Jr Academy, qualificandosi così per i mondiali. La scuola si è distinta per la competenza nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale, confermando il suo ruolo di punto di riferimento in questo settore. Le competizioni si sono svolte in diverse discipline, con risultati che hanno portato l’istituto a rappresentare l’Italia ai livelli internazionali.

L'eccellenza tecnologica e formativa dell'IT Archimede di Catania si è imposta con prepotenza sullo scenario nazionale. Sabato 18 aprile, presso Sicilia Fiera a Misterbianco, si è conclusa l'edizione catanese dei campionati nazionali di RoboCup Jr Academy, e il verdetto è stato trionfale per gli istituti etnei. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Italia padrona della maratona di marcia! Storico trionfo ai Mondiali, Fiorini (seconda) e compagne in trionfoI Mondiali a squadre di marcia hanno tenuto a definitivo battesimo le nuove distanze del tacco e punta, entrate in vigore a partire dallo scorso 1°... Danzando in volo sull’oro. Le atlete di Luce Academy ai campionati nazionaliLe atlete apuane di danza aerea della Luce Academy di Massa hanno ottenuto l’accesso diretto ai Campionati nazionali del Csen (ente di promozione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Catania capitale della robotica under 19: in gara 860 studenti per la finale nazionale della RoboCup Junior 2026; Catania capitale della robotica educativa con RoboCup Junior 2026; Robotica educativa, a Sicilia Fiera RoboCup Junior 2026, sfida tra novecento studenti da undici regioni italiane; Docenti, amministrativi e collaboratori scolastici in sciopero. Il Pacinotti Archimede rischia la paralisi. Catania capitale della robotica educativa con RoboCup Junior 2026Ci sono i robot che nelle gare ?Rescue? simulano scenari di soccorso, nel ?Soccer? si sfidano in partite senza intervento umano, mentre la gara ?OnStage? unisce tecnologia e creatività in performance ... msn.com Adecco con i giovani, tappa a CataniaSi svolgerà stamattina a Catania, dalle ore 9,00 alle 13,00, presso l'Istituto tecnico industriale «Archimede» di Catania di viale Regina Margherita 22, la tappa siciliana di Tecnicamente, il progetto ... milanofinanza.it A Sicilia Fiera di Misterbianco - Catania, si è conclusa l'ediizione 2026 della RoboCup Junior Academy, la fase nazionale del più importante torneo di robotica educativa per studenti in Italia. Protagonista e organizzatore dell'evento l'Istituto Tecnico Archimede - facebook.com facebook