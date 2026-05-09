pallanuoto juniores la rari punta le final four toscane

La squadra juniores B maschile di pallanuoto della Rari Nantes Florentia si prepara a partecipare alle Final Four toscane. La formazione, considerata uno dei punti di forza del settore giovanile del club, ha ottenuto risultati che le hanno consentito di qualificarsi per questa fase della competizione regionale. La partecipazione a questa tappa rappresenta un traguardo importante per i giovani atleti e per la società.

La squadra juniores B maschile di pallanuoto è uno dei fiori all’occhiello della Rari Nantes Florentia. Campione d’Italia in carica ha chiuso il girone di qualificazione del campionato regionale under 18 con un percorso netto: imbattuta e prima in classifica con 21 punti, 116 gol realizzati e 95 subiti. Alle sue spalle grande equilibrio tra Livorno Aquatics e Dream Sport Firenze, entrambe seconde a quota 19, con Dream Sport terza per differenza reti. Quarto, a due lunghezze, il Certaldo Nuoto. Sono queste le squadre che domani alla Nannini di Bellariva si affronteranno nella Final four: appuntamento decisivo per assegnare il titolo toscano e definire la classifica finale della stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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