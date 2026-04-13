Pallanuoto World Cup 2026 | l’Italia in Final Eight a Sydney le date

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile ha concluso con successo la fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026, tenutasi ad Alessandropoli. Con un bilancio positivo, la squadra si è qualificata per le Final Eight che si svolgeranno a Sydney. Le date della fase finale sono state ufficializzate e i dettagli sulle partite sono stati comunicati dagli organizzatori. La competizione continua con l’obiettivo di qualificarsi per le prossime fasi della manifestazione.

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile conclude la fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 ad Alessandropoli con un bilancio ampiamente positivo. Il Settebello, guidato dal commissario tecnico Sandro Campagna, ha sconfitto l’Ungheria con il punteggio di 12-9 nell’ultimo turno del Gruppo C. Tale risultato consolida il secondo posto degli azzurri in classifica a quota 6 punti, alle spalle della Spagna, garantendo così l’accesso alla Superfinal in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio. L’analisi del percorso azzurro in terra ellenica evidenzia la crescita dal punto di vista tattico della squadra di Campagna. La retroguardia si è confermata il reparto migliore, grazie anche all’alternanza tra i pali di Gianmarco Nicosia e Marco Del Lungo.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: World Cup pallanuoto: l’Italia sfida la Spagna per Sydney 2026 Pallanuoto: World Cup, il Settebello a Sydney da secondaIl Settebello batte 12-9 l’Ungheria nell’ultima giornata della Division I di World Cup, andata in scena ad Alessandropoli, e chiude al secondo posto...