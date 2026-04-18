Pallanuoto femminile Serie A1 2026 | perde l’Orizzonte Catania ne approfitta la SIS Roma

Nella giornata di sabato si sono disputate due partite di pallanuoto femminile di Serie A1 2026, entrambe in occasione di due giornate diverse. L’Orizzonte Catania ha subito una sconfitta, mentre la SIS Roma ha potuto beneficiare di questa occasione per avvicinarsi alla vetta della classifica. Le sfide si sono svolte in momenti distinti, con risultati che hanno influenzato la posizione delle squadre in campionato.

Sabato particolare per la Serie A1 di pallanuoto al femminile. Sono due le partite andate in scena oggi, per due giornate differenti. Terzo match del diciassettesimo turno che ha visto una clamorosa sorpresa a Trieste, con le padrone di casa ad imporsi di misura su L’Ekipe Orizzonte Catania. Ad approfittarne, scappando al comando delle regular season è la SIS Roma che domina nell’anticipo della diciottesima giornata sul Plebiscito Padova ed ora guida con cinque lunghezze di margine. 17ª giornata Sabato 4 aprile 15:00 Plebiscito Padova-Brizz Nuoto 12-8 19:00 Rapallo Pallanuoto-SIS Roma 14-18 Sabato 18 aprile Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte 12-11 Venerdì 1° maggio 19:30 Nautilus Civitavecchia-Iren Tauride L.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: perde l’Orizzonte Catania, ne approfitta la SIS Roma Notizie correlate Pallanuoto femminile, l’Orizzonte supera il Bogliasco e si riavvicina alla SIS Roma in Serie A1Vittoria esterna dell’Orizzonte Catania nel secondo anticipo della 16ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: le etnee passano... Pallanuoto femminile, l’Orizzonte piega il Rapallo ai rigori. SIS Roma sola in vetta alla Serie A1In vetta solitaria, così, resta la SIS Roma, che piega Trieste per 14-12 e scappa a +2 in classifica su etnee e liguri. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pallanuoto femminile, l’Orizzonte supera il Bogliasco e si riavvicina alla SIS Roma in Serie A1; Pallanuoto Trieste, le orchette ricevono le campionesse d'Italia del Catania; Ekipe Orizzonte a Trieste: sfida chiave nel penultimo turno di A1; Pomeriggio di sfide siciliane per i team della Pallanuoto Trieste. Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: perde l’Orizzonte Catania, ne approfitta la SIS RomaSabato particolare per la Serie A1 di pallanuoto al femminile. Sono due le partite andate in scena oggi, per due giornate differenti. Terzo match del ... oasport.it Pallanuoto femminile: Serie A1, Trieste-Ekipe Orizzonte 12-11La sfida tra Pallanuoto Trieste ed Ekipe Orizzonte va alle giuliane. Oggi pomeriggio le padrone di casa hanno infatti battuto 12-11 le catanesi nel diciassettesimo turno di Serie A1 di pallanuoto femm ... napolimagazine.com Ekipe Orizzonte pronta a sfidare la Pallanuoto Trieste in un nuovo big-match di Serie A1 Leggi qui: https://ilfattodicatania.it/2026/04/ekipe-orizzonte-pronta-a-sfidare-la-pallanuoto-trieste-in-un-nuovo-big-match-di-serie-a1.html - facebook.com facebook