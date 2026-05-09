Palladino | Mi piacerebbe aprire un nuovo ciclo ma al momento non ho ricevuto alcun segnale Possibile separazione tra il tecnico e l’Atalanta a fine stagione cosa può succedere!

L'allenatore dell'Atalanta ha dichiarato di voler iniziare un nuovo ciclo, ma ha aggiunto di non aver ricevuto ancora segnali ufficiali in merito. Alla vigilia della partita contro il Milan, ha parlato in conferenza stampa e ha lasciato intendere che potrebbe esserci una separazione alla fine della stagione. La situazione resta ancora da definire, e al momento non ci sono annunci ufficiali sul futuro tecnico della squadra.

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