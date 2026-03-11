Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto noto della Rai, ha commentato di non aver ricevuto compenso per condurre Sanremo. Ha anche condiviso i suoi progetti futuri, dichiarando di voler essere moglie e mamma. Tra le sue esperienze televisive, ha partecipato alla conduzione del festival di Sanremo ed è spesso presente al Tg1, dove accoglie il pubblico. La Rai punta molto sulla sua presenza in TV.

E tra i giornalisti che accolgono il pubblico al Tg1 e l’abbiamo vista anche alla conduzione di Sanremo: Giorgia Cardinaletti è un volto sui cui la Rai punta molto. “Non ho ricevuto compenso. – ha detto al Messaggero a proposito del Festival – Non abbiamo mai parlato di soldi e quindi lo considero come un plus professionale. D’altra parte ero lì come inviata del Tg1, solo che sabato sono finita sul palco dell’Ariston”. E sulla ‘c0nvocazione’, arrivata durante il Tg1 e che a molti era sembrata preparata, Cardinaletti smentisce: “Tutto vero, giuro. L’ha vista la mia faccia? Per un po’ sono rimasta senza parole. Ho anche pensato che fosse uno scherzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per condurre Sanremo non ho ricevuto compenso. Il futuro? Mi vedo moglie e mamma. E in tv mi piacerebbe un programma di infotainment, Matano ha un percorso simile al mio”: così Giorgia Cardinaletti

