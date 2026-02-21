Nel segno di San Benedetto e dell’Europa | inaugurata la 62esima edizione di Nero Norcia

San Benedetto ha ispirato l’apertura della 62ª edizione di Nero Norcia, manifestazione che celebra le radici del territorio. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e operatori locali, riuniti nel rispetto delle tradizioni. La scelta di questa data rafforza il legame tra cultura, fede e comunità. La manifestazione si svolge nel centro storico, dove si svolgono degustazioni e spettacoli, attirando visitatori da tutta la regione.

“L’Europa e Norcia sono indissolubilmente legate da san Benedetto. La 62esima edizione di Nero Norcia dimostra quanto l’identità e le radici di questo territorio possano dare un futuro non solo alla rinascita di questi luoghi ma anche alle future generazioni che qua vorranno provare a operare. Le opportunità sono tante, dalla ricostruzione alle opportunità di sviluppo in particolare con la politica di coesione; abbiamo un commissario europeo italiano alla coesione, questa può essere una filiera che può dare risposte ed essere utile alle persone che vivono nei luoghi della nostra identità e della nostra memoria”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

