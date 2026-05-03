Durante il Palio di Asti, i cavalieri hanno prestato giuramento sul Codice Catenato, un documento che disciplina le modalità di condotta durante la corsa. Contestualmente, sono stati presentati i nuovi drappi realizzati dall’artista Marco Aru, destinati a premiare i vincitori. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e i partecipanti, che hanno assistito alla firma simbolica e alla consegna dei drappi, simbolo di riconoscimento e tradizione.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi creatori dei preziosi drappi per la vittoria?. Come influisce il Codice Catenato sulla condotta dei cavalieri astesi?. Dove verrà custodito il secondo drappo di Marco Aru dopo la corsa?. Quali autorità garantiscono il rispetto delle regole tra i rioni?.? In Breve Cerimonia svolta sabato 2 maggio 2026 in Piazza San Secondo ad Asti.. Partecipazione di assessore Riccardo Origlia, Rettori, Magistrati e Cavalieri Eletti.. Marco Aru ha realizzato due drappi distinti per vincitori e Collegiata.. Sbanderatori e Vessilliferi hanno animato la piazza durante il giuramento.. In Piazza San Secondo ad Asti, sabato 2 maggio 2026, i partecipanti al Palio hanno prestato giuramento sul Codice Catenato per dare inizio ufficiale alle celebrazioni patronali della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palio di Asti: giuramento sul Codice Catenato e nuovi drappi di Marco Aru

Notizie correlate

Asti, San Secondo: parte il Palio tra cortei e fuochi d’artificio? Cosa scoprirai Cosa succede se il maltempo colpisce il corteo notturno? Dove si può assaggiare la tradizionale Minestra dei Poveri? Come cambiano...

Leggi anche: Sei nuovi avvocati nel foro, cerimonia di giuramento nell’aula Livatino

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Corteo in notturna, Stima del Palio e giuramento dei rettori: si dà il via agli eventi palieschi; Giuramento e Stima del Palio di Asti 2026: svelati i drappi opera di Marco Aru; Fiore di Maggio: la città festeggia San Secondo e prepara la Corsa; Svelato il Maestro del Palio 2026 e il calendario del Maggio astigiano.

Giuramento e Stima del Palio di Asti 2026: svelati i drappi opera di Marco Aru fotogalleryQuesta sera, sabato 2 maggio, in Piazza San Secondo ad Asti si è tenuta la cerimonia del Giuramento e Stima del Palio, l'evento che apre ufficialmente i ... atnews.it

Corteo in notturna, Stima del Palio e giuramento dei rettori: si dà il via agli eventi palieschiIl primo appuntamento ufficiale per la manifestazione simbolo di Asti è in programma questa sera con il tradizionale corteo alle 21.30 ... lanuovaprovincia.it

Palio di ASTI https://www.facebook.com/share/1BeuZN6WYT/ - facebook.com facebook