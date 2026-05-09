Un hotel dedicato ai gatti offre servizi di alta gamma, tra cui una palestra, un ristorante, musica di sottofondo, spazi per coccole e giochi. Il centro mette a disposizione anche un veterinario, un servizio di tolettatura, fontanelle con acqua fresca e ossigenata e un taxi dedicato esclusivamente ai felini. L’ambiente è pensato per garantire comfort e cura ai gatti durante il soggiorno.

Ci sono la palestra, un ristorante di livello, la musica di sottofondo, coccole e giochi durante il giorno e persino un taxi a disposizione oltre al veterinario, alla tolettatura e alle fontanelle con acqua fresca e ossigenata. Milano, non si fa mancare niente. Per chi ha circa trenta euro da spendere al giorno per il proprio micio, sono arrivati gli hotel a cinque stelle per gatti. Addio alle pensioni per mici nate tra il 2000 e il 2010. Nell’era del lusso (per chi può) anche i mici hanno suite, loft, musica rilassante e autista che li va a prendere sotto casa prima che i padroni partano per le vacanze o per lavoro. Il modello moderno di cat hotel boutique si era già diffuso negli Stati Uniti una decina di anni fa ma nel capoluogo lombardo ha preso piedi in quest’ultimi tempi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Palestra, ristorante, coccole, giochi, un veterinario e un taxi solo per i mici: ecco il cat hotel boutique a 5 stelle

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