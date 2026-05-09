Palestra irregolare e alunno ferito a scuola in Appello negato il risarcimento perché il campo sottodimensionato non ha causato il calcio al ginocchio
Quattordici anni fa, durante le ultime settimane di scuola in un istituto di Messina, un ragazzo di tredici anni ha subito un infortunio durante una partita nel cortile scolastico. Mentre correva per raggiungere un pallone, un compagno lo ha colpito al ginocchio sinistro con un calcio, nel tentativo di anticiparlo. La vicenda ha portato a un procedimento legale per il risarcimento, che si è concluso con il rigetto della richiesta in appello.
Quattordici anni fa, ultime settimane di scuola in un istituto di Messina. Un ragazzo della terza media sta correndo verso il pallone quando un compagno, tentando di anticiparlo, gli sferra un calcio al ginocchio sinistro. L'intervento chirurgico per frattura cruenta di tibia e fibula arriva poche ore dopo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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