Palestra irregolare e alunno ferito a scuola in Appello negato il risarcimento perché il campo sottodimensionato non ha causato il calcio al ginocchio

Quattordici anni fa, durante le ultime settimane di scuola in un istituto di Messina, un ragazzo di tredici anni ha subito un infortunio durante una partita nel cortile scolastico. Mentre correva per raggiungere un pallone, un compagno lo ha colpito al ginocchio sinistro con un calcio, nel tentativo di anticiparlo. La vicenda ha portato a un procedimento legale per il risarcimento, che si è concluso con il rigetto della richiesta in appello.

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