Alunno con disabilità si fa male in bagno a scuola La Corte d’Appello | senza la prova del nesso causale la famiglia non può ottenere il risarcimento dall’istituto

Una coppia ha presentato ricorso dopo che un alunno con disabilità si è ferito in bagno a scuola. La Corte d’Appello di Catania ha deciso di non riconoscere il risarcimento richiesto, poiché non ha trovato prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’incidente e eventuali responsabilità della scuola. La sentenza è stata pubblicata il 27 febbraio con la conferma della decisione precedente.

La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 282, pubblicata lo scorso 27 febbraio, ha rigettato il gravame proposto dai genitori di un alunno minore con disabilità certificata, confermando integralmente la sentenza n. 1995 del Tribunale di Catania, pubblicata il 9 aprile 2025.