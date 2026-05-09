Agguato mortale a Palermo uomo di 34 anni uccisa con cinque colpi di pistola all' interno della sua Smart

A Palermo un uomo di 34 anni è stato colpito da almeno cinque proiettili mentre si trovava nella sua Smart. L'agguato si è verificato in una zona della città e la vittima è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che stanno raccogliendo testimonianze e cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio. La procura ha avviato un'indagine per chiarire i motivi dell'omicidio.

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Agguato mortale a Palermo. Un uomo di 34 anni, Placido Barrile, è stato ucciso con almeno 5 colpi di pistola mentre si trovava all'interno della sua Smart. Sembra che abbia ferite al volto e alla testa. L'omicidio è avvenuto al Largo Paladini, al Cep, davanti ai locali della quinta circoscrizione, a due passi dal murales dedicato a Totò Schillaci. A lanciare l’allarme è stato il fratello. Quando sono arrivati i sanitari del 118 ma per la vittima non c’era più nulla da fare. La zona è stata transennata dai carabinieri che stanno indagando. Verrano analizzate le videocamere di sorveglianze della zona. Barrile, nel 2014, era finito agli arresti domiciliari per una rapina violenta: con un complice aveva picchiato a sangue un uomo per derubarlo di borsello e catena d’oro.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Agguato mortale a Palermo, uomo di 34 anni uccisa con cinque colpi di pistola all'interno della sua Smart ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Agguato nel Salento: imprenditore ferito da un colpo di pistola all'interno della sua azienda Leggi anche: Agguato e colpi di pistola fuori da un locale: arrestato un uomo Panoramica sull’argomento Si parla di: L’omicidio di ex impiegato comunale: 48enne condannato all’ergastolo. Agguato mortale a Palermo, uomo di 34 anni uccisa con cinque colpi di pistola all'interno della sua SmartA lanciare l’allarme è stato il fratello. Quando sono arrivati i sanitari del 118 ma per la vittima non c’era più nulla da fare ... gazzettadelsud.it Il video del delitto Barrile a PalermoAgguato mortale a Palermo. Un uomo di 34 anni, Placido Barrile è stato ucciso con almeno 5 colpi di pistola mentre si trovava all'interno della sua Smart. Sembra che abbia ferite al volto e alla testa ... msn.com