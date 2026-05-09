Palermo sette intossicati dopo un pranzo a base di tonno rosso | tutti in ospedale uno è grave

A Palermo, sette persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato tonno rosso acquistato in una pescheria locale. Tutti sono stati portati in ospedale, con uno di loro in condizioni considerate gravi. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha portato le autorità a verificare la provenienza e la qualità del prodotto consumato. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle cause dell’intossicazione.

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