Intossicati dopo aver mangiato tonno in 7 ricoverati in vari ospedali della città | uno è in terapia intensiva

Sette persone sono state ricoverate in vari ospedali di Palermo dopo aver mangiato tonno rosso. Uno di loro si trova in terapia intensiva, mentre gli altri sono sotto osservazione. Le autorità sanitarie stanno verificando l’origine del prodotto e le cause dell’intossicazione. Nessuna informazione è stata diffusa sui nomi dei pazienti o sulle eventuali indagini in corso.

Sette persone sono in diversi ospedali di Palermo intossicate dopo aver mangiato tonno rosso a Palermo. Uno è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale Villa Sofia, gli altri sono in osservazione nei pronto soccorso negli ospedali Civico, Ingrassia e Policlinico. Tre degli.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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