Un sedicenne è stato arrestato dopo aver ucciso il vicino in un'abitazione di Palermo. Il corpo è stato trovato all’interno dell’appartamento, con un trauma cranico causato da un oggetto contundente. Secondo la versione del giovane, il vicino lo aveva molestato, e lui si sarebbe difeso durante un episodio di aggressione. La polizia ha sequestrato l’arma utilizzata e sta indagando sulla vicenda.

? Punti chiave Come è stato rintracciato il corpo all'interno dell'abitazione?. Quale oggetto contundente ha causato il trauma cranico fatale?. Cosa hanno accertato gli esperti sulla dinamica del colpo unico?. Perché il ragazzo ha deciso di consegnarsi subito ai carabinieri?.? In Breve Procuratrice Claudia Caramanna coordina le indagini della Squadra mobile di Palermo.. Il decesso è avvenuto in via Buonpensiero nel quartiere Villaggio Santa Rosalia.. L'uomo è morto per un unico colpo alla testa con oggetto contundente.. Il minorenne ha dichiarato molestie sessuali ripetute subite nel tempo.. Un sedicenne ha ucciso il vicino di 51 anni a Palermo poco dopo la mezzanotte, consegnandosi spontaneamente in questura per raccontare di aver agito per difendersi da molestie sessuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, sedicenne uccide il vicino: «Mi molestava, mi sono difeso»

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