A Palermo, un ragazzo di 16 anni ha ucciso un pensionato di 68 anni con un colpo alla testa e poi si è consegnato alle autorità. L’episodio è avvenuto ieri sera, dopo un confronto tra i due. Il giovane ha dichiarato di aver agito in difesa propria, sostenendo di essere stato molestato sessualmente. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Lo uccide e poi va a costituirsi: ieri sera a Palermo un ragazzo di 16 anni si è presentato in Questura dopo aver colpito alla testa un pensionato 68enne. L’omicidio è avvenuto nel quartiere popolare del Villaggio Santa Rosalia. Qui il giovane, secondo quanto ha raccontato agli inquirenti, ha scagliato un oggetto pesante sulla testa del pensionato per difendersi da molestie sessuali. Intorno a mezzanotte il ragazzo si è costituito e quando i poliziotti sono andati nell’abitazione hanno trovato la vittima con la testa fracassata. La vittima è Pietro De Luca, ucciso nel suo casolare vicino al fiume Oreto. La versione del giovane è al vaglio degli inquirenti, che in mattinata lo hanno interrogato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Palermo, 16enne uccide vicino di casa e poi va a costituirsi: “Mi sono difeso da molestie sessuali”

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