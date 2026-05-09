A Palermo si lavora a un progetto di ristrutturazione dello stadio Barbera, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei tifosi e adeguare l’impianto agli standard per l’Euro 2032. Il piano prevede la copertura dello stadio, la realizzazione di nuovi spazi e la sistemazione degli spalti più vicini al campo. Sono inclusi interventi per rendere l’impianto più sostenibile e moderno.

? Punti chiave Come cambierà l'esperienza dei tifosi con gli spalti più vicini al campo?. Cosa prevede il progetto per rendere lo stadio sostenibile e moderno?. Dove sorgerà il nuovo quartier generale del Palermo Calcio?. Quali impatti avrà la trasformazione del Barbera sul quartiere circostante?.? In Breve Progetto sviluppato con lo studio di architettura Popust per l'area urbana.. Nuovo quartier generale con museo e uffici accanto all'impianto.. Sostenibilità tramite pannelli fotovoltaici e sistemi di recupero acque piovane.. Obiettivo ospitare competizioni UEFA e grandi eventi culturali internazionali.. Il Palermo calcio ha presentato alla Regione Siciliana la documentazione ufficiale per il progetto di riqualificazione del Renzo Barbera, delineando una trasformazione radicale dell’impianto sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, il piano per il Barbera: copertura e nuovi spazi per Euro 2032

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