Nuovo passo per il Barbera il sindaco Lagalla | Ora puntiamo dritto agli Europei del 2032

Oggi si sono conclusi i lavori della conferenza preliminare dei servizi riguardante il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Il sindaco ha annunciato che l’obiettivo è ora quello di puntare agli Europei del 2032, segnando un nuovo passo nel percorso di modernizzazione dell’impianto sportivo della città. La fase tecnica rappresenta un passaggio chiave per il futuro dell’impianto.

Si sono conclusi oggi i lavori della conferenza preliminare dei servizi relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, un passaggio tecnico-amministrativo fondamentale nel percorso che porterà alla modernizzazione dell'impianto sportivo cittadino. "Esprimo grande.