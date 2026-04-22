Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia denunciati per omissione di soccorso gli amici del 16enne che lo ha accoltellato

A Pavia, la Procura ha presentato una denuncia contro quattro amici di un 16enne coinvolto in un episodio avvenuto nella notte del 19 aprile, durante il quale il giovane ha ucciso un ragazzo. Gli amici sono accusati di omissione di soccorso, in relazione a quanto accaduto quella sera. La dinamica dell’evento e le responsabilità sono al centro delle indagini in corso.

La Procura di Pavia ha denunciato per omissione di soccorso i 4 amici del 16enne che la notte del 19 aprile ha ucciso Gabriele Vaccaro. Il 25enne era stato accoltellato in un parcheggio al culmine di una lite.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, forse ucciso per una pizza: denunciati anche gli amici dell'aggressoreLe ultime ricostruzioni sull’omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia avrebbero individuato la ragione della lite che ha portato all’accoltellamento del... Leggi anche: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, 25enne ucciso nella lite "per una ragazza" dal 16enne egiziano Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gabriele Vaccaro chi era il ragazzo ucciso a Pavia; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Dammi una fetta di pizza: così è iniziata la lite che ha ucciso un 25enne a Pavia; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: i colpi di cacciavite dopo una lite al bar per una ragazza e la ferita che non perdeva sangue. Dateci le vostre pizze: la lite e i colpi mortali con cacciavite dati a Gabriele Vaccaro, ucciso a PaviaGabriele Vaccaro, 25 anni, ucciso a colpi di cacciavite la notte del 19 aprile scorso a Pavia, sarebbe stato colpito a morte per futili motivi ... fanpage.it Gabriele Vaccaro ucciso con un cacciavite: fermato un ragazzo di 17 anni. L'agguato nel parcheggio dopo una liteIl giovane, originario di Favara (Agrigento), è morto all'ospedale San Matteo di Pavia per una ferita riportata al collo ... today.it Delitto Vaccaro, legali minore: aggredito dall’altro gruppo Domani sera si terrà a Pavia una fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro.... - facebook.com facebook Una preghiera per Gabriele #Vaccaro, il 25enne morto dopo essere stato aggredito e colpito con un cacciavite nella notte tra sabato e ieri, in un'area vicina al centro storico di #Pavia. Un pensiero alla sua famiglia in questo drammatico momento. Ora è import x.com