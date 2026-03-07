Massacrato con 6 colpi di pistola alla testa | chi è l’affiliato al clan Nuvoletta ucciso in pieno giorno nel Napoletano

Un affiliato al clan Nuvoletta è stato ucciso a Marano di Napoli in un agguato avvenuto durante il giorno. La vittima è stata colpita da sei proiettili alla testa, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. L’omicidio si è verificato in un quartiere della città, senza che siano stati ancora chiariti i motivi o i responsabili dell’attacco.

Roma, 7 marzo 2026 – Crivellato di colpi di pistola in pieno giorno in un agguato di stampo camorristico a Marano di Napoli. La vittima, Castrese Palumbo, ottantenne, è stata assassinata stamattina in via Svizzera, all'angolo con corso Europa, in pieno centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione un commando si sarebbe avvicinato all’auto dell’anziano e avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco, scatenando il panico in strada. L’esecuzione L’ottantenne, legato al clan Nuvoletta, è stato raggiunto da numerosi colpi mentre si trovava alla guida di una Toyota Yaris. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marano e i colleghi del Nor, sezione radiomobile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Massacrato con 6 colpi di pistola alla testa: chi è l’affiliato al clan Nuvoletta ucciso in pieno giorno nel Napoletano Leggi anche: Marano, agguato di camorra in strada: ucciso affiliato al clan Nuvoletta in pieno giorno Agguato in pieno giorno a Marano di Napoli, ucciso 79enne affiliato al clan NuvolettaSparatoria in pieno giorno a Marano di Napoli, intorno alle 11 di sabato 7 marzo. Tutti gli aggiornamenti su Massacrato con 6 colpi di pistola alla.... Discussioni sull' argomento Indian Wells, subito fuori Arnaldi e Maestrelli. Venus Williams lotta, ma i 46 anni si sentono...; Mio figlio chiedeva solo aiuto, me l’hanno ammazzato; Charlie Hebdo colpisce ancora, Ali Khamenei finisce nel wc tra le macerie: Nessuna pietà per chi ha massacrato gli iraniani. Guerra e caro-vita, la Fillea Cgil Enna: “Massacrato il potere d’acquisto dei lavoratori” “La guerra non è un fatto lontano: rende il mondo un posto peggiore e incide direttamente sulla vita delle persone, fino a massacrare il potere d’acquisto delle famiglie”. È la - facebook.com facebook #Cassano: "Ho sempre massacrato #Dimarco, ma alzo le mani. È un 10 che fa il terzino sinistro, impressionante" x.com