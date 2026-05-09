Palermo a 16 anni uccide il vicino poi confessa | Mi difendevo dalle sue avance

A Palermo, un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso il vicino di casa, un uomo di 68 anni, nel suo casolare lungo il fiume Oreto. Secondo quanto dichiarato, il giovane avrebbe agito per difendersi dalle avance della vittima. L’episodio si è verificato nel quartiere di Santa Rosalia, in via Buonpensiero, dove si sono svolti i rilievi e le indagini. La posizione del ragazzo e le circostanze dell’omicidio sono al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.

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