Palermo a 16 anni uccide il vicino poi confessa | Mi difendevo dalle sue avance
A Palermo, un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso il vicino di casa, un uomo di 68 anni, nel suo casolare lungo il fiume Oreto. Secondo quanto dichiarato, il giovane avrebbe agito per difendersi dalle avance della vittima. L’episodio si è verificato nel quartiere di Santa Rosalia, in via Buonpensiero, dove si sono svolti i rilievi e le indagini. La posizione del ragazzo e le circostanze dell’omicidio sono al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.
Palermo, 9 maggio 2026 – “Volevo difendermi dalle sue avance”. Così un 16enne di Palermo ha spiegato cosa l’avrebbe spinto a fracassare la testa del vicino di casa, Pietro De Luca, 68 anni, ucciso nel suo casolare, sulle rive del fiume Oreto, al villaggio di Santa Rosalia, in via Buonpensiero. Il minore si è presentato nella notte in questura, confessando l’omicidio. Avrebbe colpito il vicino con un grosso oggetto trovato in casa, per respingere un suo approccio sessuale. Una versione che viene in queste ore verificata dagli inquirenti coordinati dal procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna, mentre il ragazzo sarebbe ancora sotto interrogatorio.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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