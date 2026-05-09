Palermo 34enne ucciso in auto | la polizia indaga sull’omicidio

A Palermo, un uomo di 34 anni è stato ucciso all’interno di un’auto. La polizia sta conducendo indagini per ricostruire quanto accaduto, analizzando i proiettili trovati sulla scena e le testimonianze raccolte. Sono state effettuate perquisizioni nelle vicinanze di un murales dedicato a un ex calciatore, alla ricerca di tracce materiali che possano aiutare a chiarire il caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come sono stati determinati i colpi sparati all'interno dell'auto?. Quali tracce materiali cercheranno i carabinieri vicino al murales di Schillaci?. Perché l'aggressione è avvenuta proprio in quella specifica zona di Palermo?. Chi sono i responsabili del doppio episodio delittuoso avvenuto oggi?.? In Breve Corpo rinvenuto in via Paladini vicino al murales di Totò Schillaci. Il fratello della vittima ha dato l'allarme dopo il ritrovamento. Ferite da arma da fuoco al volto e alla testa della vittima. I carabinieri analizzano traiettoria proiettili e bossoli in via Paladini. Il corpo senza vita di Placido Barrile, un trentaquattrenne, è stato rinvenuto in via Paladini a Palermo, proprio nelle immediate vicinanze del murales che celebra Totò Schillaci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, 34enne ucciso in auto: la polizia indaga sull’omicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Vucciria di Palermo: tra storia, colori e street food autentico Notizie correlate Palermo, il 34enne Placido Barrile ucciso nella sua auto con 5 colpi di pistola alla testaPlacido Barrile, 34 anni, è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi con almeno cinque colpi di pistola mentre si trovava all'interno della sua... Scoppia l'incendio sull'auto nel viale, anche un'altra vettura danneggiata: indaga la PoliziaSi innesca all'improvviso un incendio e due auto rimangono gravemente danneggiate.