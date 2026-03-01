Scoppia l' incendio sull' auto nel viale anche un' altra vettura danneggiata | indaga la Polizia

Nella notte a Rimini, in viale Regina Margherita, si è verificato un incendio che ha coinvolto un'auto e causato danni anche a un'altra vettura vicina. La Polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incendio, che si è sviluppato improvvisamente e ha interessato le vetture parcheggiate lungo il viale. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell'incendio.

Si innesca all'improvviso un incendio e due auto rimangono gravemente danneggiate. L'incendio è scoppiato nella notte a Rimini, in viale Regina Margherita, all'altezza del civico 165. Le fiamme sono partite intorno alle 4 e le cause del rogo sono attualmente al vaglio degli inquirenti.Secondo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Auto in fiamme al Nuovo Salario. "Aria irrespirabile", danneggiata anche un'altra vetturaAuto in fiamme al Nuovo Salario, dove una vettura nella serata di venerdì 19 dicembre ha preso fuoco.

Auto prende fuoco mentre passa per le vie del centro storico, in fiamme anche un'altra vettura e un portoneMomenti di paura a Gioia del Colle, cittadina in provincia di Bari, dove mercoledì mattina un'auto ha preso fuoco nel centro storico mentre era in...

Una raccolta di contenuti su Scoppia.

Temi più discussi: Il video inedito di Crans Montana, l'incendio scoppia in 18 secondi: l'istante in cui la candela pirotecnica tocca i pannelli del soffitto; ? Scoppia l'incendio in casa, si sveglia di soprassalto e si getta dalla finestra; Le fiamme divampano in un garage e scoppia l'incendio, coinvolti tre edifici (FOTO): paura nella notte, dopo l'allarme dei residenti scatta il massiccio intervento dei pompieri; Casamassima, scoppia l'incendio in un'autorimessa: a fuoco trattori e furgoni, un intossicato.

Fuga di gas, scoppia l’incendio: mamma e figlia in salvo, papà ustionatoUn pomeriggio di paura ha scosso la tranquillità di viale Isonzo, al civico 222, di Catanzaro, dove un incendio è divampato improvvisamente all'interno di un appartamento al quinto piano di uno stabil ... cn24tv.it

Scoppia un incendio in casa: una ragazza di 24 anni, presa dal panico, si getta dalla finestra. E' stata elitrasportata in ospedaleCAVEDAGO. E' stata sorpresa dalle fiamme che sono divampate nella cucina della casa, si è svegliata di soprassalto e, presa dal panico, si è lanciata dalla finestra - balcone della propria abitazione, ... ildolomiti.it

Scoppia rogo in casa, pompieri e Protezione Civile in azione https://ebx.sh/0lpcYb - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Scoppia il caso politico sul ministro della Difesa Crosetto, bloccato a Dubai #ANSA x.com