Palermo 16enne si costituisce dopo aver ucciso un uomo
Nella notte, un ragazzo di 16 anni si è presentato negli uffici delle forze dell'ordine e ha confessato di aver ucciso un uomo di 68 anni, suo vicino di casa. Il giovane ha riferito di aver agito dopo che l’uomo avrebbe tentato un approccio sessuale nei suoi confronti. Gli investigatori stanno verificando le circostanze dell’episodio e le dichiarazioni fornite dal ragazzo. La vittima è stata trovata senza vita nel suo appartamento.
Verso mezzanotte un 16enne confesserebbe agli inquirenti qualcosa di terribile. Il ragazzo sostiene di aver ucciso un suo vicino di casa di 68 anni dopo che quest’ultimo avrebbe tentato un approccio sessuale Verso mezzanotte, in una questura di Palermo, un adolescente di 16 anni entra con un obiettivo ben preciso: quello di costituirsi. Ma cosa avrebbe spinto un ragazzo di quell’età a compiere questo gesto? Secondo quanto emerso,il giovane avrebbe confessato di aver ucciso un uomo di 68 anni, suo vicino di casa. Dopo quella che sembra a tutti gli effetti una confessione, la polizia si è recata sul posto del delitto, ovvero in un’abitazione al Villaggio Santa Rosalia in via Buonpensiero.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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