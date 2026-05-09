Palermo 16enne si costituisce dopo aver ucciso un uomo

Nella notte, un ragazzo di 16 anni si è presentato negli uffici delle forze dell'ordine e ha confessato di aver ucciso un uomo di 68 anni, suo vicino di casa. Il giovane ha riferito di aver agito dopo che l’uomo avrebbe tentato un approccio sessuale nei suoi confronti. Gli investigatori stanno verificando le circostanze dell’episodio e le dichiarazioni fornite dal ragazzo. La vittima è stata trovata senza vita nel suo appartamento.

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