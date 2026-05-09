Nella notte a Palermo, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni all’interno della sua casa. Dopo l’episodio, il minorenne si è consegnato alle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui motivi e sulle circostanze dell’omicidio. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e sta facendo il giro delle cronache locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella notte al Villaggio Santa Rosalia. Un grave fatto di sangue si è verificato nella notte a Palermo, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni all’interno della sua abitazione. Il dramma si è consumato in via Buonpensiero, dove la vittima sarebbe stata colpita violentemente alla testa con un oggetto contundente. Il giovane si presenta in Questura dopo il delitto. Dopo l’aggressione, il minorenne si è recato spontaneamente negli uffici della Questura di Palermo, dove si è costituito agli agenti di polizia. Sull’episodio sono immediatamente scattate le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura per i minorenni, che sta cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e il rapporto tra il giovane e la vittima.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Omicidio a Palermo: 16enne uccide un uomo di 69 anni e si costituisce alla polizia

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