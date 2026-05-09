Palazzo Strozzi apre le porte | 14 studenti al cuore del museo

Palazzo Strozzi ha accolto quattordici studenti che prenderanno parte a un progetto di inserimento nel lavoro quotidiano del museo. Gli studenti svolgeranno attività all’interno delle sale espositive, partecipando a diverse fasi legate alla gestione e alla cura delle opere. Il progetto prevede un coinvolgimento diretto nelle attività di assistenza, allestimento e cura delle collezioni, offrendo un’esperienza pratica nel settore museale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambierà il lavoro dietro le quinte di Palazzo Strozzi?. Cosa faranno concretamente i quattordici studenti nelle sale espositive?. Quali responsabilità gestiranno i ragazzi durante il progetto Plurals?. Come influirà questa esperienza sulle loro scelte professionali post-diploma?.? In Breve Progetto Plurals attivo fino a giugno 2026 con 60 ore settimanali di formazione.. Coordinamento scolastico affidato alle docenti Maria D’Ermoggine, Lucia Lizzadro ed Elena Tonin.. Attività pratiche includono mediazione culturale Senza adulti e gestione flussi visitatori.. Percorso iniziato nell'ottobre 2025 per quattordici studenti del Liceo Artistico Porta Romana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palazzo Strozzi apre le porte: 14 studenti al cuore del museo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giornata del Made in Italy, D’Amico apre le porte agli studentiD’Amico Academy apre le porte a studenti di ITS, università e accademie partner in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, trasformando... Palazzo Pantelleria Varvaro apre le porte, visite guidate in compagnia del padrone di casaDomenica 10 maggio Palazzo Pantelleria Varvaro apre le porte a Tacus per un'esclusiva visita guidata, offrendo l’opportunità di entrare in una delle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sabato per le famiglie – Rothko a Firenze; Dopo Rothko, a Palazzo Strozzi arriva la scultura dall’antichità ad oggi con la National Gallery di Washington; Rothko a Firenze, oltre 100mila visitatori alla grande mostra di Palazzo Strozzi; Come il sole sulla schiena in LIS. Dieci anni di EneganArt, aperte le iscrizioni al premio: la mostra a Palazzo StrozziEneganArt taglia un traguardo importante: dieci anni di attività, dieci anni di sostegno alla creatività emergente. Nato nel 2015 come progetto culturale promosso da Enegan, operatore energetico ... exibart.com Palazzo Strozzi fa il botto. Dopo l’Angelico, c’è RothkoTutti conoscevano l’Angelico, ma questa mostra ha permesso di comprenderlo. Secondo il direttore generale di Palazzo Strozzi, Arturo Galansino, è anche questo uno dei motivi del record ottenuto dall ... lanazione.it La cerimonia a Palazzo Strozzi Sacrati. L’assessora Manetti: “Ciò che colpisce è il loro coinvolgimento e la capacità di esprimere una sensibilità autentica”. Per la prima volta un riconoscimento al componimento sul contrasto alla violenza di genere x.com