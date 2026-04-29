Giornata del Made in Italy D’Amico apre le porte agli studenti

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, D’Amico Academy ha deciso di accogliere studenti provenienti da ITS, università e accademie partner. La sede dell’azienda è stata aperta al pubblico e ha ospitato attività di formazione e confronto tra il mondo dell’impresa, le istituzioni scolastiche e il territorio. L’evento ha coinvolto i partecipanti in un momento di condivisione e approfondimento sulle realtà produttive italiane.

D’Amico Academy apre le porte a studenti di ITS, università e accademie partner in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, trasformando la sede aziendale in uno spazio di formazione e confronto tra impresa, scuola e territorio. L’iniziativa ha proposto un percorso immersivo articolato in micro-lezioni e interventi di docenti, professionisti del food e rappresentanti istituzionali. Al centro, i temi dell’identità del Made in Italy, della cultura d’impresa, dell’educazione alimentare, del food marketing e della governance nelle imprese familiari, con uno sguardo alle sfide ESG e alle nuove professioni del settore. Tra i momenti...🔗 Leggi su Ildenaro.it IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio Notizie correlate “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo... Scuola-lavoro, la Guardia Costiera apre le porte del Forte Michelangelo agli studenti di CivitavecchiaCivitavecchia, 10 febbraio 2026 – Ieri 24 studenti del 4° anno dell’IISS “Stendhal – Calamatta” indirizzo nautico hanno varcato i cancelli della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornata Nazionale del Made in Italy; Giornata Nazionale del Made in Italy con Conflavoro Firenze; Giornata del made in Italy: celebrati 1000 marchi storici; Al Mimit con il Ministro Urso al via la campagna nazionale 'Artigianato, futuro del made in Italy'. Giornata del Made in Italy 2026: identità, crisi e futuroIl 15 aprile si celebra la Giornata del Made in Italy: storia, valore economico e sfide globali dell’eccellenza italiana, esportata in tutto il mondo. catania.liveuniversity.it Giornata del Made in Italy: cos'è, a cosa serve e perché non bisogna sottovalutarlaVi spieghiamo tutto sulla Giornata nazionale del Made in Italy, che si tiene ogni 15 aprile da tre anni a questa parte ... vogue.it Giornata del Made in Italy 2026! Mercoledì 15 aprile, presso la sala consiliare del comune di Bari, si è svolto il primo appuntamento dell'edizione 2026 delle Giornate del Made in Italy, iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per la pro - facebook.com facebook