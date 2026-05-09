In Pakistan, nelle regioni del Balochistan, si registrano tensioni crescenti legate a presunti sostegni esterni. Fonti indicano che gruppi locali potrebbero ricevere aiuti da attori internazionali come Cina, Stati Uniti e Iran. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra questi paesi, mentre il governo nazionale cerca di mantenere l’ordine e di gestire le conseguenze di atti di insurrezione sempre più frequenti.

Nel Pakistan impegnato a mediare nella guerra tra Stati Uniti e Iran risuona un preoccupante campanello d’allarme. Nel Balochistan, la provincia periferica del Paese coincidente con una parte dell’omonima regione geografica Balochistan, i movimenti separatisti locali hanno ripreso a organizzare attentati e attacchi contro le forze governative. I militanti più attivi combattono sotto le insegne del Baloch Liberation Army (Bla): chiedono l’indipendenza del Balochistan pakistano e spingono per la creazione di uno Stato autonomo. Peccato per il governo guidato da Shebhaz Sharif che in questi territori pullulino investimenti miliardari nel settore minerario da parte di Cina e Stati Uniti.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pakistan: la “mano invisibile” che nutre l’insurrezione in Balochistan. Contro Cina, Usa e Iran

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