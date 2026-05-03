Pagelle Juve Verona | Bremer-Di Gregorio horror Vlahovic evita la beffa ma è una notte di forte delusione VOTI

Nella partita tra Juventus e Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526, le pagelle hanno messo in luce un’andamento caratterizzato da errori evidenti. Bremer e Di Gregorio sono stati giudicati negativamente per le loro prestazioni, mentre Vlahovic è riuscito a evitare il peggio. La serata si è conclusa con una forte delusione per la squadra di casa, nonostante alcuni protagonisti abbiano comunque lasciato il segno sul risultato.

di Marco Baridon Pagelle Juve Verona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Verona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 4.5 – A velocità di gioco – a maggior ragione dopo il replay – viene da chiedersi: come è stato possibile subire quel gol? Sembrava una conclusione morbida, docile, di facile lettura.Pesa tanto quell’indecisione sul sigillo di Bowie. Kalulu 6 – I suoi cross sono diventati un fattore, lo testimoniano i 7 assist stagionali. Oggi si affaccia più volte nella metà campo avversaria, ma senza quella precisione che lo ha contraddistinto nel corso di questa stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Verona: Bremer-Di Gregorio horror, Vlahovic evita la beffa ma è una notte di forte delusione VOTI Notizie correlate Pagelle Juve Genoa: Bremer muro e goleador, ma che Di Gregorio! I VOTICancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania!... Pagelle Juve Genoa: Di Gregorio is back, Bremer fa e rischia di disfare. Due volti nella stessa partita VOTIdi Marco BaridonPagelle Juve Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan-Juventus 0-0, le pagelle: Tomori perfetto, bocciati Boga e Pulisic; Milan-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Saelemaekers fermato dalla traversa, Conceiçao fa ammattire Bartesaghi, Leao si accende a tratti, Pulisic e Boga non lasciano tracce; Milan-Juventus 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle degli arbitri: Sozza 5,5, a Milan-Juve mancano dei cartellini. Male Massa a Verona. Juventus-Verona 0-1: pagelle, tabellino e le parole di SpallettiLa Juventus affronta una partita difficile in casa contro il Verona, ad un passo dalla retrocessione. Ecco le pagelle di Juventus-Verona, il tabellino della partita e le parole di Spalletti nel post-p ... zipnews.it Bremer la combina grossa: Bowie sorprende la Juventus, 1-0 del Verona all'intervalloFinisce il primo tempo, con la Juventus subissata di fischi dai suoi tifosi per l'1-0 dell'Hellas Verona: fatale la sbavatura di Bremer che. tuttomercatoweb.com La #Juventus sotto all'intervallo in casa contro il #Verona. Chi è stato il migliore e chi il peggiore secondo voi #Juventusnews24 - facebook.com facebook