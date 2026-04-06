Pagelle Juve Genoa | Di Gregorio is back Bremer fa e rischia di disfare Due volti nella stessa partita VOTI

Nella partita tra Juventus e Genoa, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526, sono stati assegnati i voti ai protagonisti in campo. Di Gregorio è tornato tra i titolari, mentre Bremer ha contribuito con un gol ma ha anche commesso alcuni errori. La gara ha visto due volti distinti per alcuni giocatori, evidenziando le diverse prestazioni durante i 90 minuti.

di Marco Baridon Pagelle Juve Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526 Perin 6 – Primo tempo da spettatore non pagante. Osserva dalle retrovie il dominio Juve dei primi 45? senza mai dare sussulti: esce all’intervallo per un fastidio al polpaccio. Dal 46? Di Gregorio 7.5 – Torna in campo dopo 5 partite in cui si era accomodato in panchina. Schiarita la mente, ricaricate le batterie, era chiamato alla svolta: così è stato. Il rigore parato a Martin è l’emblema della magia del calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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