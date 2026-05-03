Pagelle Inter Parma | Zielinski inventa Thuram trasforma i sogni in realtà! Che ingresso di Lautaro!

Nella sfida tra Inter e Parma valida per la 35ª giornata di Serie A, Zielinski ha contribuito con un'azione inventiva, mentre Thuram ha trasformato un'occasione in un gol decisivo. Lautaro è entrato in campo e ha avuto un impatto significativo sull’andamento della partita. I voti ai protagonisti sono stati assegnati al termine del match, disputato allo stadio di San Siro.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Parma: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 35^ giornata di Serie A 202526. (Inviato a San Siro) – Finisce qui Inter Parma, risultato finale di 2 a 0 nel match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Con questo successo la squadra di Chivu si laurea Campione d’Italia! TOP a fine primo tempo: Thuram. FLOP a fine primo tempo: Sucic. TOP a fine partita: Thuram, Zielinski. FLOP a fine partita: . 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (Carlos Augusto); Dumfries, Barella (Frattesi s.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Parma: Zielinski inventa, Thuram trasforma i sogni in realtà! Che ingresso di Lautaro! Notizie correlate Leggi anche: LE PAGELLE SCUDETTO DELL’INTER: Calhanoglu e Lautaro trascinatori, Thuram insufficiente. Sorpresa Zielinski, Luis Henrique non all’altezza Pagelle Inter Cagliari: Thuram stappa la partita, Zielinski entra beneCalciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le pagelle di Torino-Inter: Simeone scatenato, Bisseck perfetto; Le pagelle di Torino-Inter: Dimarco e Thuram non bastano, giornata negativa per Pio Esposito e Bonny; Torino-Inter 2-2, pagelle e tabellino: pazza Inter anche contro i granata, i due assist di Dimarco non bastano; Pagelle Torino-Inter, i voti dei giocatori Nerazzurri: Dimarco e Thuram inarrestabili, male Bonny. Pagelle LIVE Inter-Parma: tutti i votiL'Inter affronta questa sera il Parma in una partita che vale lo scudetto. Di seguito tutti i voti live dei nerazzurri durante lo svolgimento del match. passioneinter.com PAGELLE e TABELLINO Torino-Inter 2-2: mai nessuno come Dimarco. Bonny impalpabile, quanta qualità IlkhanPagelle Torino-Inter sfida della 34esima giornata di Serie A: voti top e flop da Thuram a Dimarco passando per Ilkhan e Bonny ... calciomercato.it Le pagelle assegnate dai lettori di CalcioUdinese ai bianconeri dopo la sconfitta interna con il Parma - facebook.com facebook