Giro d’Italia 2026 Silva fa impazzire l’Uruguay! Vingegaard e Pellizzari danno spettacolo

La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con uno sprint deciso da Guillermo Thomas Silva, che ha conquistato la vittoria. Durante la gara, i ciclisti Vingegaard e Pellizzari hanno dato spettacolo, offrendo un duello emozionante. La corsa ha attraversato diverse zone, con i corridori che hanno mostrato grande impegno e determinazione fino alla linea d’arrivo. La vittoria di Silva ha suscitato grande entusiasmo in Uruguay.

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Si conclude con lo sprint vincente di Guillermo Thomas Silva la seconda tappa del Giro D’Italia 2026. Il corridore uruguaiano in forza alla XDS Astana si è imposto in volata al termine del percorso lungo 221 km che ha visto la partenza in quel di Burgas ed un arrivo non poco concitato a Veliko Tarnovo, diventando automaticamente nuovo leader della classifica generale. La situazione è cambiata a -27 km dal traguardo, momento in cui i due fuggitivi sono stati ripresi dal plotone. Ma proprio poco dopo, ecco il colpo di scena: a ranghi compatti si verifica infatti una bruttissima caduta (provocata da una scivolata sul bagnato di Marc Soler), che coinvolge ben trenta corridori tra cui anche uomini di classifica come Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) e Derek Gee-West (Lidl-Trek).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Silva fa impazzire l’Uruguay! Vingegaard e Pellizzari danno spettacolo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Classifica Giro d’Italia 2026, seconda tappa: la maglia rosa va in Uruguay, Pellizzari regala spettacolo con VingegaardLa seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando... Chi sono i favoriti del Giro d'Italia 2026: Vingegaard contro tutti. Pellizzari fa sognare l'ItaliaRoma, 8 maggio 2026 - Ritorno al passato e per la precisione all'edizione del 2024, quella in cui alle spalle del favorito assoluto Tadej Pogacar... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV. Giro d'Italia, 2^ tappa da Burgas a Veliko Tarnovo: Silva vince ed è la nuova maglia rosaLa Corsa Rosa prosegue in Bulgaria con una frazione di 221 km che attraversa alcune valli dei Balcani. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. Ieri la prima tappa e ... tg24.sky.it Classifica Giro d’Italia 2026, seconda tappa: la maglia rosa va in Uruguay, Pellizzari regala spettacolo con VingegaardLa seconda tappa del Giro d'Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando ... oasport.it Guillermo Thomas Silva vince la 2ª tappa del Giro d’Italia Vittoria a sorpresa dopo la maxi caduta a 20 kilometri dall’arrivo Stork al secondo posto, l’italiano Ciccone si piazza al terzo Segui il #Giroditalia su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com