PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0 | Spalletti ritrova David Castro invisibile

Nell’ultima partita di Serie A giocata all’Allianz Stadium, la Juventus ha battuto il Bologna con un punteggio di 2-0. La gara, valida per la 33ª giornata, ha visto il ritorno in campo di un giocatore chiave per la squadra di casa, mentre un altro elemento non ha lasciato tracce significative. La partita ha suscitato discussioni sui singoli e sulle prestazioni complessive, con giudizi espressi attraverso le pagelle e un tabellino dettagliato.

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A. David e Thuram lanciano la squadra di Spalletti Jonathan David torna al gol (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Juve-Bologna. JUVENTUS TOP: David 7,5 – Tanti sopra la media in casa bianconera, da sottolineare però la prova del canadese che non segnava da oltre due mesi e mezzo. Il gol lampo dell’ex Lille mette subito in discesa la gara per la squadra di Spalletti: guizzo da centravanti vero, il 6° in campionato. Prezioso nell’aprire gli spazi per i compagni, prima dell’intervallo sfiora la doppietta personale. Ritrovato. FLOP: Cambiaso 5,5 – Primo tempo senza grossi grattacapi, dove non ha particolari difficoltà contro Orsolini.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0: Spalletti ritrova David, Castro invisibile Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Juventus-Napoli 3-0: David ribalta lo ‘Stadium’, Spalletti annienta ConteVoti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium, valido per la 22° giornata del campionato di Serie A. PAGELLE e TABELLINO Juventus-Pisa 4-0: Yildiz il regalo per Spalletti, David fa arrabbiare lo StadiumVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Atalanta-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga ex spietato, Holm da applausi, Carnesecchi e Scalvini sbagliano, Yildiz non al top; Juventus corsara a Bergamo: battuta l'Atalanta 0-1, decisivo Boga; VOTI e TABELLINO Napoli-Lazio 0-2: le pagelle e la cronaca; Bologna-Lecce 2-0, pagelle e tabellino: decidono Freuler e Orsolini, salentini sempre terzultimi. Juventus-Bologna: pagelle, tabellino e le parole di SpallettiLa Juventus affronta una partita difficile in casa contro il Bologna, nel pieno della lotta Europa. Ecco le pagelle di Juventus-Bologna, il tabellino della partita e le parole di Spalletti nel post-pa ... zipnews.it LIVE Juventus-Bologna 2-0 Serie A 2025/2026: Quinto Cambio Juventus: Openda EntraSerie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Serie A, Juventus-Bologna 1-0 dopo 45': i bianconeri puntano alla vittoria per blindare il posto in Champions Pisa-Genoa 1-2. Il Milan vince 1-0 a Verona e aggancia il Napoli. Ieri Roma-Atalanta 1-1, giallorossi 5°. Il Napoli cede alla Lazio 2-0. Segui la cronaca facebook SERIE A I In campo Juventus-Bologna per il posticipo serale della 33sima giornata CRONACA e FOTO #ANSA x.com